Uma motociclista ficou ferida após ter o pescoço atingido por um cabo suspenso enquanto trafegava pela Avenida Rio Branco, em Caraguatatuba, no Litoral Norte, na manhã desta segunda-feira (13).
A vítima, identificada como Carina, seguia para o trabalho quando o fio atingiu seu pescoço, fazendo com que ela perdesse o controle da motocicleta e caísse na pista.
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O acidente aconteceu entre 6h30 e 6h40, em frente à unidade da ArcelorMittal. A mulher sofreu cortes no pescoço, foi socorrida e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Até a publicação desta reportagem, não havia atualização oficial sobre seu estado de saúde.
Cabo atingiu o pescoço da motociclista
Segundo as informações iniciais, Carina trafegava pela avenida, que é paralela à Rodovia dos Tamoios, quando encontrou um cabo atravessado ou pendurado sobre a pista.
O fio atingiu diretamente o pescoço da motociclista, provocando cortes e fazendo com que ela perdesse o controle da direção antes de cair no asfalto.
Equipes de socorro foram acionadas e prestaram atendimento à vítima, que foi levada à UPA para avaliação médica.
Origem do cabo ainda é desconhecida
Até o momento, não há confirmação sobre a origem do cabo nem sobre qual empresa é responsável pela estrutura.
Também não foi informado se o material pertence à rede de energia elétrica, telefonia, internet ou outro serviço de telecomunicações.
As autoridades deverão realizar uma análise técnica para identificar a empresa responsável e apurar por que o cabo permanecia em uma altura que colocava em risco quem passava pelo local.
Não há registro de que o fio estivesse energizado. As informações disponíveis indicam que os ferimentos foram causados pelo impacto do cabo contra o pescoço da motociclista e pela queda da moto.
Prefeitura vai acionar o Ministério Público
Em nota, a Prefeitura de Caraguatatuba lamentou o acidente, desejou pronta recuperação à vítima e informou que comunicará o Ministério Público sobre o caso.
Segundo a administração municipal, desde o início de 2025 a Secretaria de Urbanismo realiza um levantamento técnico para identificar cabos e fios irregulares em diferentes bairros da cidade. O município afirma que o trabalho resultou em notificações, autos de infração e ações judiciais para obrigar a retirada da fiação irregular instalada nos postes.
Ainda de acordo com a Prefeitura, existe um acordo judicial para que a concessionária responsável pela fiscalização da infraestrutura dos postes remova os cabos apontados pelo município. No entanto, parte das intervenções ainda não foi executada.
Diante do acidente desta segunda-feira, a administração informou que pedirá ao Ministério Público a fiscalização do cumprimento das obrigações previstas nesse acordo.
Investigação busca identificar responsável
A principal dúvida da investigação é identificar a empresa responsável pelo cabo que atingiu a motociclista.
As autoridades também irão apurar se o ponto onde ocorreu o acidente já fazia parte do levantamento realizado pela Prefeitura e se havia alguma notificação anterior para retirada da fiação.
A responsabilidade pelo acidente dependerá da identificação do material e da empresa encarregada da manutenção da rede.
Fiação irregular representa risco
Cabos baixos, abandonados ou instalados de forma irregular representam risco constante para motociclistas, ciclistas, pedestres e motoristas.
Além de provocar acidentes, fios soltos podem causar quedas, colisões e, dependendo da rede, até choques elétricos.
Em caso de encontrar um cabo sobre a via, a orientação é não tentar removê-lo. O recomendado é manter distância, sinalizar o local sempre que possível e acionar os órgãos responsáveis para que a situação seja resolvida com segurança.