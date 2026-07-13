Uma motociclista ficou ferida após ter o pescoço atingido por um cabo suspenso enquanto trafegava pela Avenida Rio Branco, em Caraguatatuba, no Litoral Norte, na manhã desta segunda-feira (13).

A vítima, identificada como Carina, seguia para o trabalho quando o fio atingiu seu pescoço, fazendo com que ela perdesse o controle da motocicleta e caísse na pista.

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