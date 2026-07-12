A jornalista e escritora Lúcia Helena Issa, natural de Guaratinguetá, morreu após uma intensa luta contra um câncer de intestino. A notícia foi confirmada neste domingo (12) pela família, que publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais.
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Reconhecida internacionalmente por reportagens em zonas de conflito e por seu trabalho em defesa dos direitos humanos, Lúcia deixa um legado marcado pela coragem, sensibilidade e compromisso com o jornalismo.
A confirmação da morte foi feita por meio de uma publicação do irmão da jornalista. "Minha irmã descansou nos braços de Deus", postou o fotógrafo Beto Issa.
Detalhes sobre o velório e o sepultamento seriam divulgados posteriormente.
Em sua biografia nas redes sociais, Lúcia se apresentava da seguinte forma: "Jornalista internacional especializada em Palestina, escritora e atualmente enfrentando um câncer de intestino, mas com imensa fé e esperança."
Trajetória marcada pelo jornalismo internacional
Lúcia Helena foi correspondente e colaboradora de importantes veículos de comunicação, especializou-se na cobertura de conflitos internacionais, sobretudo no Oriente Médio e nos Bálcãs.
Ao longo da carreira, entrevistou personalidades, além de realizar reportagens em países marcados por guerras e crises humanitárias.
Seu trabalho deu voz a mulheres refugiadas palestinas, vítimas da guerra na Síria e sobreviventes de conflitos na antiga Iugoslávia, tornando-se referência na cobertura de direitos humanos.
Reconhecimento internacional
Além do trabalho jornalístico, Lúcia Helena também se destacou como escritora e ativista humanitária.
Foi autora de livros como "Quando Amanhece na Sicília", sobre mulheres que enfrentaram a máfia italiana, e desenvolvia projetos voltados às mulheres palestinas refugiadas.
Sua atuação lhe rendeu homenagens e premiações no Brasil e no exterior, entre elas o prêmio Estrella del Sur, no Uruguai, além de reconhecimentos por iniciativas voltadas à promoção da paz, da igualdade e da defesa dos direitos humanos.
Recentemente, também havia sido empossada como integrante da Academia de Letras e Música de Aparecida, pelo conjunto de sua obra literária e jornalística.
Luta contra o câncer inspirou milhares de pessoas
Há cerca de 11 meses, Lúcia revelou aos seguidores que havia sido diagnosticada com um câncer de intestino.
Mesmo diante da gravidade da doença, transformou as redes sociais em um espaço de esperança, compartilhando sua rotina de tratamento, mensagens de fé e incentivo a outras pessoas que enfrentavam a mesma batalha.
No dia 4 de abril, data de seu aniversário, publicou um texto que emocionou amigos e seguidores. "Mesmo com um câncer devastador, continuo com imensa vontade de viver, de celebrar cada minuto da minha existência."
Na mesma mensagem, afirmou que contrariava previsões médicas, comemorava a boa resposta ao tratamento e agradecia pela oportunidade de continuar escrevendo, realizando palestras e convivendo com a família e os amigos.
Ela também destacou o orgulho pela trajetória profissional e pelas entrevistas que realizou ao longo da carreira, além do amor pela filha, pelos familiares e pela rede de amigos que a acompanhou durante o tratamento.
Legado de coragem e humanidade
Lúcia Helena dedicou grande parte da vida a contar histórias de pessoas invisibilizadas pelos conflitos e pelas desigualdades sociais.
Em campos de refugiados no Oriente Médio, acompanhou de perto o drama de milhares de famílias e liderou campanhas humanitárias que arrecadaram materiais escolares, brinquedos e recursos para crianças afetadas pela guerra.
Seu trabalho foi marcado pelo olhar humanizado e pelo compromisso com a paz, tornando-se uma das jornalistas brasileiras mais respeitadas na cobertura de temas internacionais ligados aos direitos humanos.