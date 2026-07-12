A jornalista e escritora Lúcia Helena Issa, natural de Guaratinguetá, morreu após uma intensa luta contra um câncer de intestino. A notícia foi confirmada neste domingo (12) pela família, que publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais.

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Reconhecida internacionalmente por reportagens em zonas de conflito e por seu trabalho em defesa dos direitos humanos, Lúcia deixa um legado marcado pela coragem, sensibilidade e compromisso com o jornalismo.