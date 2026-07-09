Um motociclista de 42 anos ficou ferido após ter o pescoço atingido por uma linha com cerol no fim da manhã desta quinta-feira (9), em São José dos Campos. O acidente aconteceu por volta das 11h30, na avenida Robson Custódio Machado, nas proximidades do bairro SetVille, região leste da cidade.
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A vítima, identificada como Célio Silva, técnico de informática, seguia de motocicleta após fazer compras em um depósito de materiais quando foi surpreendida pela linha cortante.
"Eu estava voltando para casa quando senti uma coisa quente no pescoço. Coloquei a mão e percebi que estava cheia de sangue. Fui encostando a moto para não cair. Quando puxei a linha e olhei pelo retrovisor, vi o corte no pescoço. Na hora me deu uma tontura", relatou.
Segundo Célio, ele conseguiu estacionar a motocicleta e se sentou na calçada enquanto aguardava ajuda. Um motorista que passava pelo local percebeu a gravidade da situação e o levou imediatamente para a Unidade de Pronto Atendimento.
"O rapaz viu que eu estava com um corte causado por linha de pipa, me colocou no carro e me levou para a UPA. Eu nem consegui agradecer direito, porque estava sangrando bastante", contou.
No hospital, o motociclista recebeu atendimento médico e foi submetido a curativos. Apesar da gravidade do ferimento, ele passa bem e já recebeu alta.
Por conta do atendimento de urgência, Célio não chegou a registrar boletim de ocorrência.
A avenida Robson Custódio Machado, onde ocorreu o acidente, é conhecida por concentrar pessoas que costumam soltar pipas, principalmente nos arredores do SetVille. Moradores da região já relataram outras situações de risco envolvendo linhas com cerol e linha chilena, materiais proibidos devido ao alto potencial de causar acidentes graves.
O uso de cerol e linha chilena é proibido no Estado de São Paulo, e quem utiliza ou comercializa esse tipo de material está sujeito às penalidades previstas em lei.