Um motociclista de 42 anos ficou ferido após ter o pescoço atingido por uma linha com cerol no fim da manhã desta quinta-feira (9), em São José dos Campos. O acidente aconteceu por volta das 11h30, na avenida Robson Custódio Machado, nas proximidades do bairro SetVille, região leste da cidade.

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A vítima, identificada como Célio Silva, técnico de informática, seguia de motocicleta após fazer compras em um depósito de materiais quando foi surpreendida pela linha cortante.