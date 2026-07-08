A Polícia Civil identificou como Nestor David Portillo Martinez, 31 anos, o motociclista colombiano que morreu na madrugada desta quarta-feira (8), após um grave acidente no Viaduto Torto, um dos pontos mais conhecidos de Taubaté.

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Segundo o boletim de ocorrência, Nestor conduzia uma Honda XR300L Tornado 2025, de cor vermelha, quando seguia no sentido Centro–bairro. Por motivos que ainda serão esclarecidos pela investigação, ele perdeu o controle da motocicleta, atingiu a mureta de proteção lateral da via e caiu do viaduto.