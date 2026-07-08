08 de julho de 2026
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VIADUTO TORTO

Nestor: saiba quem é o motociclista colombiano morto em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Motociclista morreu após cair do 'Viaduto Torto'
Motociclista morreu após cair do 'Viaduto Torto'

A Polícia Civil identificou como Nestor David Portillo Martinez, 31 anos, o motociclista colombiano que morreu na madrugada desta quarta-feira (8), após um grave acidente no Viaduto Torto, um dos pontos mais conhecidos de Taubaté.

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Segundo o boletim de ocorrência, Nestor conduzia uma Honda XR300L Tornado 2025, de cor vermelha, quando seguia no sentido Centro–bairro. Por motivos que ainda serão esclarecidos pela investigação, ele perdeu o controle da motocicleta, atingiu a mureta de proteção lateral da via e caiu do viaduto.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência e encontraram o motociclista já sem vida. O impacto da queda provocou ferimentos fatais, e a morte foi constatada ainda no local.

De acordo com o registro policial, não há indícios, até o momento, de envolvimento de outro veículo no acidente. O caso foi registrado como morte suspeita, morte acidental e choque, procedimentos adotados para permitir a apuração completa das circunstâncias da ocorrência.

BO diz que motociclista estava sem capacete

O boletim de ocorrência também informa que Nestor Martinez estava sem capacete no momento do acidente. A informação integra o registro oficial, mas não permite concluir, por si só, as causas da morte ou a dinâmica do acidente. Essas respostas dependerão dos laudos que serão elaborados pela Polícia Científica.

Após a realização da perícia, a motocicleta foi liberada e entregue aos familiares da vítima, que estiveram no local.

A ocorrência foi registrada no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté. A Polícia Civil dará sequência às investigações para esclarecer o que provocou a perda de controle da motocicleta e confirmar a dinâmica do acidente.

Viaduto Torto

O viaduto Vereador Fábio Bueno Patrício, conhecido como “Viaduto Torto”, é um dos cartões-postais de Taubaté e também um trecho que exige atenção constante de motoristas e motociclistas, principalmente durante a noite e a madrugada.

Nos últimos anos, a estrutura passou por obras de recuperação, mas o local continua sendo cenário de acidentes que mobilizam equipes de resgate e forças de segurança.

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