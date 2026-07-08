08 de julho de 2026
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ACIDENTE TRÁGICO

ATENÇÃO: Motociclista morre após cair do Viaduto Torto em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Jesse Nascimento

Um motociclista de 31 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (8) após um grave acidente no Viaduto Torto, na região da Chácara do Visconde, em Taubaté.

Identificado como Nestor David Portillo Martinez, de nacionalidade colombiana, ele perdeu o controle da motocicleta, bateu contra a mureta de proteção e caiu do viaduto. A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita, morte acidental e choque.

Como aconteceu o acidente

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender um acidente de trânsito no Viaduto Torto. No local, os agentes constataram que o motociclista havia colidido a motocicleta contra a mureta lateral direita da pista e, em seguida, caído do viaduto.

Nestor conduzia uma Honda XR300L Tornado 2025, de cor vermelha, e seguia no sentido Centro–bairro quando ocorreu o acidente. O impacto provocou a queda apenas do condutor, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Até o momento, o boletim de ocorrência não aponta o envolvimento de outro veículo na dinâmica do acidente.

Vítima era colombiana

A vítima foi identificada como Nestor David Portillo Martinez, de 31 anos, natural da Colômbia. Segundo o registro policial, ele estava sem capacete no momento do acidente.

A informação consta no boletim de ocorrência, mas não estabelece, por si só, a causa da morte ou as circunstâncias do acidente. A conclusão dependerá dos laudos periciais elaborados pela Polícia Científica.

Polícia investiga o caso

Após a realização da perícia, a motocicleta foi liberada e entregue aos familiares da vítima que compareceram ao local.

O caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté e será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar as causas do acidente.

O Viaduto Torto é um dos pontos mais conhecidos de Taubaté e já passou por intervenções de recuperação estrutural nos últimos anos. O trecho exige atenção redobrada de motoristas e motociclistas, especialmente durante a noite e a madrugada.

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