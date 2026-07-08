Um motociclista de 31 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (8) após um grave acidente no Viaduto Torto, na região da Chácara do Visconde, em Taubaté.
Identificado como Nestor David Portillo Martinez, de nacionalidade colombiana, ele perdeu o controle da motocicleta, bateu contra a mureta de proteção e caiu do viaduto. A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita, morte acidental e choque.
Como aconteceu o acidente
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender um acidente de trânsito no Viaduto Torto. No local, os agentes constataram que o motociclista havia colidido a motocicleta contra a mureta lateral direita da pista e, em seguida, caído do viaduto.
Nestor conduzia uma Honda XR300L Tornado 2025, de cor vermelha, e seguia no sentido Centro–bairro quando ocorreu o acidente. O impacto provocou a queda apenas do condutor, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Até o momento, o boletim de ocorrência não aponta o envolvimento de outro veículo na dinâmica do acidente.
Vítima era colombiana
A vítima foi identificada como Nestor David Portillo Martinez, de 31 anos, natural da Colômbia. Segundo o registro policial, ele estava sem capacete no momento do acidente.
A informação consta no boletim de ocorrência, mas não estabelece, por si só, a causa da morte ou as circunstâncias do acidente. A conclusão dependerá dos laudos periciais elaborados pela Polícia Científica.
Polícia investiga o caso
Após a realização da perícia, a motocicleta foi liberada e entregue aos familiares da vítima que compareceram ao local.
O caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté e será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar as causas do acidente.
O Viaduto Torto é um dos pontos mais conhecidos de Taubaté e já passou por intervenções de recuperação estrutural nos últimos anos. O trecho exige atenção redobrada de motoristas e motociclistas, especialmente durante a noite e a madrugada.