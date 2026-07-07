08 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Motociclista morre após bater em carreta e ser atingido por carro

Por Da Redação | Mirassol d'Oeste (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Motociclista morre após bater em carreta e ser atingido por carro
Motociclista morre após bater em carreta e ser atingido por carro

Um motociclista de 57 anos morreu na noite de segunda-feira (6) após se envolver em uma sequência de colisões em uma rodovia estadual. A vítima chegou a ser atendida por equipes de resgate, mas teve o óbito confirmado ainda no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu na MT-250, a cerca de seis quilômetros de Mirassol d'Oeste, no sentido de Curvelândia, em Mato Grosso. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Ademir Nunes de Freitas, que conduzia uma motocicleta. A Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190 e encontrou o acidente já consumado.

De acordo com o relato do motorista de um Volkswagen Fox, ele seguia no sentido Curvelândia–Mirassol d'Oeste, enquanto um caminhão e a motocicleta trafegavam na direção oposta. Durante uma tentativa de ultrapassagem ao caminhão, o motociclista atingiu o retrovisor esquerdo do automóvel.

Após a colisão, o motociclista foi lançado de volta para a pista por onde trafegava e acabou sendo atingido pelo caminhão. Em seguida, um terceiro veículo que passava pelo local não conseguiu evitar o atropelamento da vítima, que já estava caída na rodovia.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada das equipes da Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), responsáveis pelos trabalhos periciais e pela investigação.

Os veículos permaneceram sob responsabilidade de seus respectivos condutores. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários