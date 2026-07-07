Um motociclista de 57 anos morreu na noite de segunda-feira (6) após se envolver em uma sequência de colisões em uma rodovia estadual. A vítima chegou a ser atendida por equipes de resgate, mas teve o óbito confirmado ainda no local.

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O acidente aconteceu na MT-250, a cerca de seis quilômetros de Mirassol d'Oeste, no sentido de Curvelândia, em Mato Grosso. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.