Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (5), suspeito de matar um motociclista durante uma discussão no trânsito em Jacareí. O caso aconteceu na rua Anésia Ruston, no Jardim das Indústrias, e é investigado pela Polícia Civil como homicídio com dolo eventual, quando o autor assume o risco de provocar a morte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Weverton Innocente, de 45 anos. O suspeito dirigia uma caminhonete Volkswagen Amarok e se apresentou espontaneamente no Plantão Policial logo após o atropelamento.