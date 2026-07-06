Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (5), suspeito de matar um motociclista durante uma discussão no trânsito em Jacareí. O caso aconteceu na rua Anésia Ruston, no Jardim das Indústrias, e é investigado pela Polícia Civil como homicídio com dolo eventual, quando o autor assume o risco de provocar a morte.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Weverton Innocente, de 45 anos. O suspeito dirigia uma caminhonete Volkswagen Amarok e se apresentou espontaneamente no Plantão Policial logo após o atropelamento.
Segundo o registro policial, o motorista chegou bastante nervoso à delegacia e informou aos policiais militares que havia acabado de atropelar e matar uma pessoa. Equipes da Polícia Militar, do resgate e da perícia foram acionadas imediatamente para o local, onde a morte do motociclista foi confirmada.
Testemunhas contestam versão do motorista
Em depoimento, o condutor afirmou que possuía uma antiga desavença com o cunhado da vítima, motivada por questões pessoais. Ele disse que, após uma discussão com esse homem, um motociclista teria encostado no retrovisor de sua caminhonete. Alegando medo de estar sendo perseguido, afirmou que seguiu diretamente para a delegacia sem retornar ao local e sem prestar socorro.
No entanto, essa versão é contestada pelos depoimentos de testemunhas ouvidas pela Polícia Civil.
Uma delas afirmou que viu a caminhonete e a motocicleta trafegando lado a lado enquanto seus condutores discutiam. Segundo o relato, o motorista da Amarok teria direcionado o veículo contra a motocicleta, lançando o motociclista contra um muro, sem possibilidade de escapar.
Outra testemunha declarou ter visto a caminhonete arrastando a motocicleta e o condutor antes do impacto fatal. Conforme o depoimento, o motorista deixou o local sem prestar qualquer assistência à vítima.
O cunhado de Weverton confirmou que possuía uma desavença antiga com o investigado, mas afirmou que não presenciou o momento do atropelamento. Ele relatou apenas que havia sido perseguido pelo suspeito momentos antes do crime.
Indícios de ação deliberada
Para a autoridade policial, os depoimentos reunidos, especialmente de testemunhas sem qualquer vínculo com os envolvidos, apontam fortes indícios de que o atropelamento não foi acidental.
O delegado responsável pelo caso entendeu que existem elementos suficientes para enquadrar a ocorrência como homicídio doloso na modalidade de dolo eventual. A investigação destaca que lançar deliberadamente uma caminhonete contra um motociclista representa uma conduta capaz de provocar a morte, circunstância que deverá ser analisada futuramente pela Justiça.
O exame clínico realizado no suspeito teve resultado negativo para consumo de álcool, descartando sinais de embriaguez.
Prisão em flagrante
Após a análise dos depoimentos e das provas iniciais, a Polícia Civil lavrou o auto de prisão em flagrante e representou pela conversão da prisão em preventiva.
A caminhonete envolvida no caso foi apreendida, assim como outros elementos que serão submetidos à perícia. Também foram requisitados exames periciais, laudo necroscópico e imagens de câmeras de segurança existentes nas proximidades do local para auxiliar na investigação.