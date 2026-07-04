Perigo em duas rodas.
São José dos Campos tem mais pessoas mortas em acidentes com motos do que em casos de homicídio.
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De janeiro a maio de 2026, a cidade registrou 16 vítimas assassinadas e 18 motociclistas mortos, 12,50% a mais de vítimas fatais em acidentes do que mortos em homicídios. Os dados são do Infosiga e da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
O mesmo ocorreu nos dois anos anteriores. No ano passado, 37 motociclistas foram mortos em acidentes de trânsito contra 33 pessoas que perderam a vida em homicídios – 12% a mais para os sinistros.
Em 2024, a diferença foi ainda maior: 39 motociclistas mortos e 23 pessoas assassinadas, 69,57% a mais de vítimas em acidentes com motos.
Os três últimos períodos marcaram a superação das motos como meios mais mortais do que homicídios em São José. Entre 2015 e 2023, na série histórica do Infosiga, os homicídios sempre superaram os óbitos em acidentes com motos.
Mais mortes de motociclistas
O número de motociclistas mortos está em crescimento desde 2024, embora tenha registrado um recuo em 2025, com 37 mortes contra 39 no ano anterior. Em 2026, são 18 mortes em cinco meses, média superior à de 2024 – 3,6 mortes por mês contra 3,2 em 2024.
Com isso, os motociclistas passaram de um percentual de 47,56% do total de mortes no trânsito em 2024, em São José, para 60% em 2026 – 18 óbitos entre 30 vítimas fatais em acidentes.
Trata-se de uma média acima da regional, que contabiliza 163 mortes no trânsito em 2026, de janeiro a maio, com 91 motociclistas mortos, o que representa 55,82% da totalidade.
No geral, os óbitos no trânsito em São José dos Campos mantiveram-se no patamar de 30 vítimas em 2026 e 2025, de janeiro a maio. Já a morte de motociclistas subiu de 15 para 18, alta de 20%.
De acordo com o Infosiga, São José registrou um total de 77 óbitos em acidentes no trânsito nos últimos 12 meses, com 1.468 sinistros. A cidade tem 2,43 óbitos por 10 mil veículos e 10,95 óbitos por 100 mil habitantes.
Considerando os custos com saúde derivados dos acidentes de trânsito, a cidade gastou R$ 196,52 milhões com os sinistros nos últimos 12 meses.
As vias com mais mortes nesse período foram as rodovias Presidente Dutra (13 óbitos), Carvalho Pinto (7) e a Estrada Velha São Paulo-Rio (4).