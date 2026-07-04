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São José dos Campos tem mais pessoas mortas em acidentes com motos do que em casos de homicídio.

De janeiro a maio de 2026, a cidade registrou 16 vítimas assassinadas e 18 motociclistas mortos, 12,50% a mais de vítimas fatais em acidentes do que mortos em homicídios. Os dados são do Infosiga e da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

O mesmo ocorreu nos dois anos anteriores. No ano passado, 37 motociclistas foram mortos em acidentes de trânsito contra 33 pessoas que perderam a vida em homicídios – 12% a mais para os sinistros.

Em 2024, a diferença foi ainda maior: 39 motociclistas mortos e 23 pessoas assassinadas, 69,57% a mais de vítimas em acidentes com motos.