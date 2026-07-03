Uma professora de Ciências de 25 anos passou a ser alvo de chantagem depois que alunos descobriram que ela mantinha um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto. Segundo a imprensa local, estudantes passaram a exigir melhores notas em provas e trabalhos em troca de não divulgarem a existência da conta.
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O caso ocorreu no estado da Geórgia e ganhou repercussão após a tentativa de alguns alunos de obter vantagens acadêmicas utilizando a informação como forma de pressão contra a docente.
Além da chantagem, o caso passou a ser investigado por autoridades após surgirem acusações mais graves envolvendo a professora. Documentos do processo citam a suspeita de que ela tenha gravado um episódio de abuso sexual envolvendo um estudante, o que ampliou o alcance das investigações.
As autoridades apuram as denúncias para esclarecer os fatos e verificar a responsabilidade dos envolvidos. Até o momento, as acusações seguem sob investigação.
O episódio também gerou debates sobre privacidade, ética e os limites da relação entre professores e alunos. Especialistas apontam que situações desse tipo reforçam a necessidade de proteger a vida privada dos profissionais da educação, ao mesmo tempo em que destacam a importância de uma apuração rigorosa sempre que houver denúncias que possam colocar estudantes em risco.