Uma professora de Ciências de 25 anos passou a ser alvo de chantagem depois que alunos descobriram que ela mantinha um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto. Segundo a imprensa local, estudantes passaram a exigir melhores notas em provas e trabalhos em troca de não divulgarem a existência da conta.

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O caso ocorreu no estado da Geórgia e ganhou repercussão após a tentativa de alguns alunos de obter vantagens acadêmicas utilizando a informação como forma de pressão contra a docente.