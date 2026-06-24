Morreu aos 86 anos o jornalista e professor Márcio Meirelles, em Guaratinguetá. A causa da morte não foi divulgada. Ele era reconhecido como uma das vozes mais atuantes e respeitadas do jornalismo da região e trabalhou até poucos dias antes de morrer.

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O corpo de Márcio Meirelles será velado nesta quarta-feira (24), das 8h às 15h30, no velório do Cemitério dos Passos, no Centro de Guaratinguetá. O sepultamento ocorrerá em seguida.