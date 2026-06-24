Morreu aos 86 anos o jornalista e professor Márcio Meirelles, em Guaratinguetá. A causa da morte não foi divulgada. Ele era reconhecido como uma das vozes mais atuantes e respeitadas do jornalismo da região e trabalhou até poucos dias antes de morrer.
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O corpo de Márcio Meirelles será velado nesta quarta-feira (24), das 8h às 15h30, no velório do Cemitério dos Passos, no Centro de Guaratinguetá. O sepultamento ocorrerá em seguida.
Nascido em 8 de dezembro de 1939, Márcio foi atuante como professor e jornalista. Nos últimos anos, atuava como comentarista do Jornal Atos e participava de inúmeros programas jornalísticos na rádio, na TV e na internet. Também foi professor na Fatec de Guaratinguetá.
Márcio era irmão do médico ortopedista Marcelo Meirelles, ex-vereador de Guaratinguetá e candidato a vice-prefeito nas eleições de 2020, pelo PSDB.
Nas redes sociais, dezenas de mensagens lamentaram a morte de Márcio Meirelles e o homenagearam.
“Nosso querido Prof. Márcio Meirelles... a Fatec Guará está em luto com sua partida”, disse Patrícia Januária Barbosa, professora da Fatec.
Em postagem nas redes sociais, o prefeito de Guaratinguetá, Junior Filippo (PSD), disse que Márcio Meirelles foi um "homem íntegro, que honrou sua família e construiu uma trajetória marcada pela ética, pelo conhecimento e pelo exemplo".
"Sensível aos acontecimentos políticos e econômicos do nosso país, dedicou sua vida à formação de pessoas, à defesa de valores e à construção de uma sociedade melhor, sempre inspirando aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele", afirmou.
"Que Deus conceda força, serenidade e conforto aos familiares e amigos neste momento de dor e saudade. Seu legado permanecerá vivo na memória e no coração de todos que foram tocados por sua presença e seus ensinamentos."