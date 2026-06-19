Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (18) durante uma operação integrada de segurança. Com ele, agentes apreenderam mais de 100 porções de entorpecentes, além de dinheiro em espécie e um telefone celular.

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A ocorrência foi registrada no bairro Fonte Imaculada, em Taubaté, durante a Operação Impacto Integrada, coordenada pelo 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior (5º BPM/I). A ação reuniu forças de segurança e órgãos de fiscalização em diferentes pontos da cidade.