Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (18) durante uma operação integrada de segurança. Com ele, agentes apreenderam mais de 100 porções de entorpecentes, além de dinheiro em espécie e um telefone celular.
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A ocorrência foi registrada no bairro Fonte Imaculada, em Taubaté, durante a Operação Impacto Integrada, coordenada pelo 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior (5º BPM/I). A ação reuniu forças de segurança e órgãos de fiscalização em diferentes pontos da cidade.
Segundo a Guarda Civil Municipal, uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) realizava patrulhamento pela região quando avistou um homem carregando duas sacolas. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir em direção a uma área de mata.
Os agentes conseguiram interceptar o suspeito e, durante a abordagem, localizaram uma terceira sacola escondida em suas roupas. Nas embalagens, foram encontradas diversas porções de drogas prontas para a comercialização.
Ao todo, foram apreendidas 48 porções de maconha, 30 tubos de dry, nove tubos de cocaína e 22 microtubos de crack. Também foram recolhidos R$ 144 em dinheiro e um aparelho celular.
De acordo com a GCM, o homem admitiu que realizava a venda de entorpecentes no local. Ele foi encaminhado à delegacia, juntamente com todo o material apreendido, e permaneceu à disposição da Justiça.