17 de junho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Polícia apura denúncia de @buso a criança em escola de Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
Jesse Nascimento
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Imagem ilustrativa

A Polícia Civil investiga um possível caso de abuso contra uma criança de aproximadamente sete anos em uma escola municipal de Jacareí. O caso teria ocorrido em 3 de junho de 2026.

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Segundo relatos, a criança sentiu fortes dores ao retornar da escola e a família buscou atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) local, onde teriam sido constatadas lesões físicas.

A vítima informou que outro aluno da mesma idade a teria levado ao banheiro e cometido o ato.

As autoridades abriram inquérito e requisitaram o depoimento da direção e de funcionários da escola para esclarecer a dinâmica da supervisão durante o recreio e o acesso aos sanitários. Também foram solicitadas as imagens de câmeras de segurança dos corredores.

As autoridades acionaram o Conselho Tutelar para aplicar as medidas protetivas adequadas e garantir apoio psicológico ao menor. O laudo do IML (Instituto Médico Legal) atestou as lesões, fato que acelera as diligências.

O que diz a Prefeitura de Jacareí

Por meio de nota a OVALE, a Prefeitura de Jacareí informou que as medidas cabíveis estão sendo adotadas.

"A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Educação, informa que o NAM (Núcleo de Atendimento Multidisciplinar) adota todas as providências cabíveis internamente, junto à escola responsável, para apuração do caso registrado em 3 de junho, envolvendo dois estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. Nenhum profissional esteve envolvido no caso.

O NAM é um serviço municipal que dispõe de equipe técnica especializada que tem, entre suas funções, o fortalecimento de prevenção às violências e violações de direitos em âmbito escolar.

A pasta reforça que trata o tema com o sigilo exigido e reforça a necessidade de cautela para evitar a exposição dos estudantes. Ressalta, ainda, que está em contato direto com os familiares envolvidos e que encontra-se à disposição para colaborar com as investigações da Polícia Civil", diz a nota.

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