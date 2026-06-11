12 de junho de 2026
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Lançamento do Cicloturismo SJC reúne famílias e ciclistas

Por Prefeitura de São José dos Campos | OVALE BrandStudio
| Tempo de leitura: 1 min
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Cláudio Vieira/PMSJC

O programa Cicloturismo SJC foi oficialmente lançado reunindo famílias inteiras e ciclistas no Parque Ribeirão Vermelho, na região oeste de São José dos Campos.

A programação contou com passeio ciclístico pela Rota da Represa do Jaguari. Em clima de lazer, união e contato com a natureza, o evento marcou o início das atividades do novo programa da Prefeitura, que incentiva o turismo sustentável, o esporte e a qualidade de vida por meio de rotas ciclísticas integradas ao turismo rural.

A Rota da Represa do Jaguari é considerada uma das mais acessíveis do programa e ideal para iniciantes e famílias. O trajeto proporcionou aos participantes uma manhã de convivência e belas paisagens da região.

O Cicloturismo SJC reúne três rotas planejadas para diferentes perfis de ciclistas: a Rota Ciclística da Represa do Jaguari, a Rota dos Muriquis e a Rota São José dos Campos. Os trajetos contam com sinalização específica e pontos de apoio em estabelecimentos parceiros com o selo “Empresa Amiga do Ciclista”.

O programa foi regulamentado pelo Decreto nº 20.262, publicado no último dia 6 de maio, e integra as ações do Plano Diretor de Turismo Sustentável do município.

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