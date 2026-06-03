A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que a Polícia Civil investiga a conduta dos policiais militares durante abordagem ao adolescente Kauan Vitor Mesquita dos Santos, 17 anos, em São José dos Campos.

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De acordo com o registro policial, Kauan morreu após passar mal durante uma ocorrência relacionada à apreensão de drogas, na região norte de São José dos Campos, na tarde da última segunda-feira (1º).