Um jornalista de São José dos Campos conseguiu na Justiça uma indenização de R$ 300 mil por ter sido alvo de perseguição política durante a ditadura militar. Ele foi preso e torturado pelos militares.

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Na época, ele atuava como repórter e trabalhava no CTA (Centro Técnico de Aeronáutica), em São José dos Campos, quando foi demitido em 1964, ano do golpe militar de Estado e início do período ditatorial no Brasil.