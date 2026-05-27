A Polícia Federal apreendeu 48 kg de cocaína no Porto de Santos, em operação na última segunda-feira (25). A droga foi localizada em contêiner refrigerado, acondicionado em um navio atracado no terminal portuário.

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Segundo a PF, a embarcação tinha como destino o Porto de Rotterdam, na Holanda, com escala no município paranaense de Paranaguá. Um dos tabletes continha um rastreador do tipo airtag.