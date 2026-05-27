27 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
COMBATE AO TRÁFICO

PF apreende 48 kg de cocaína em porto de SP; droga tinha airtag

Por Da redação | Santos (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PF
Embarcação tinha como destino o Porto de Rotterdam, na Holanda
Embarcação tinha como destino o Porto de Rotterdam, na Holanda

A Polícia Federal apreendeu 48 kg de cocaína no Porto de Santos, em operação na última segunda-feira (25). A droga foi localizada em contêiner refrigerado, acondicionado em um navio atracado no terminal portuário.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a PF, a embarcação tinha como destino o Porto de Rotterdam, na Holanda, com escala no município paranaense de Paranaguá. Um dos tabletes continha um rastreador do tipo airtag.

A droga foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Santos, onde foi instaurado inquérito policial para realização das perícias necessárias e para continuidade das investigações, com o objetivo de identificar os responsáveis pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários