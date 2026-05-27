Motoristas que passam pela Ponte Estaiada Juana Blanco, o Arco da Inovação, em São José dos Campos, devem redobrar a atenção a partir desta terça-feira (27). A Prefeitura iniciará bloqueios parciais na via para realizar inspeções preventivas nos cabos de sustentação dos viadutos. As intervenções seguem até o dia 6 de junho, sempre das 9h às 17h.
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Interdições e rota alternativa
A interdição acontece em meia-pista e foi dividida em duas etapas para reduzir os impactos no trânsito. Entre os dias 27 de maio e 2 de junho, o bloqueio parcial ocorre no sentido da região sul da cidade. Já entre 3 e 6 de junho, a restrição será transferida para a ligação viária com o Jardim Aquarius, na região oeste.
Como alternativa para evitar congestionamentos, os motoristas podem utilizar rotas de desvio pelo Jardim Aquarius, pela avenida Cassiano Ricardo e Linha Verde, principalmente nos horários de maior fluxo.
Todo o trecho afetado recebeu sinalização temporária para orientar os condutores. Equipes de agentes de mobilidade urbana também atuam na região para controlar o trânsito e realizar desvios pontuais, especialmente na avenida Jorge Zarur, uma das vias que costuma registrar lentidão durante intervenções no Arco da Inovação.
Histórico e novas intervenções
Esta é a terceira interdição na Ponte Estaiada em apenas dois meses. A primeira ocorreu entre os dias 23 e 26 de março, após a identificação de fissuras superficiais na estrutura de concreto. Na ocasião, engenheiros e alpinistas industriais executaram reparos utilizando técnicas de rapel e realizaram limpeza no sistema de drenagem.
De acordo com a Prefeitura de São José dos Campos, as novas intervenções são parte de um cronograma preventivo de monitoramento estrutural. O objetivo é garantir a estabilidade dos tirantes de aço que sustentam os viadutos e preservar a durabilidade da estrutura a longo prazo.
A Secretaria de Obras reforçou que as fissuras identificadas anteriormente são comuns em grandes estruturas de concreto e não representam risco de colapso, mas exigem acompanhamento contínuo.