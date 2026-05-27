Motoristas que passam pela Ponte Estaiada Juana Blanco, o Arco da Inovação, em São José dos Campos, devem redobrar a atenção a partir desta terça-feira (27). A Prefeitura iniciará bloqueios parciais na via para realizar inspeções preventivas nos cabos de sustentação dos viadutos. As intervenções seguem até o dia 6 de junho, sempre das 9h às 17h.

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Interdições e rota alternativa

A interdição acontece em meia-pista e foi dividida em duas etapas para reduzir os impactos no trânsito. Entre os dias 27 de maio e 2 de junho, o bloqueio parcial ocorre no sentido da região sul da cidade. Já entre 3 e 6 de junho, a restrição será transferida para a ligação viária com o Jardim Aquarius, na região oeste.