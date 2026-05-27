27 de maio de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Homem é achado morto após 2 dias trancado em imóvel em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi encontrado morto em sua residência na rua Prefeito José de Souza Braga, em Cruzeiro. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados pela irmã da vítima, que tentava ter acesso ao imóvel onde ele estaria trancado há dois dias.

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As equipes conseguiram entrar na casa e constataram o óbito. O local foi deixado aos cuidados da polícia para realização de investigações e perícia.

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