A região de São José dos Campos registrou a concessão de auxílio-aluguel para 582 mulheres vítimas de violência doméstica em pouco mais de um ano de funcionamento do programa estadual. No período, o investimento chegou a R$ 1,7 milhão na região.

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Os dados são da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e consideram os repasses realizados entre fevereiro de 2025 e abril de 2026. Em todo o estado, mais de 7,5 mil mulheres foram atendidas, com investimento total de R$ 21,4 milhões.