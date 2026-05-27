A região de São José dos Campos registrou a concessão de auxílio-aluguel para 582 mulheres vítimas de violência doméstica em pouco mais de um ano de funcionamento do programa estadual. No período, o investimento chegou a R$ 1,7 milhão na região.
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Os dados são da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e consideram os repasses realizados entre fevereiro de 2025 e abril de 2026. Em todo o estado, mais de 7,5 mil mulheres foram atendidas, com investimento total de R$ 21,4 milhões.
Criado pelo Governo de São Paulo, o programa oferece auxílio mensal de R$ 500 durante seis meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. A proposta é garantir apoio financeiro para que mulheres em situação de violência consigam deixar o ambiente de risco.
Segundo a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, o benefício busca ampliar a proteção e a autonomia das vítimas.
Para ter acesso ao auxílio, a mulher precisa possuir medida protetiva expedida pela Justiça, morar no Estado de São Paulo, estar em situação de vulnerabilidade e ter renda familiar de até dois salários mínimos antes da separação.
O cadastramento é realizado pela rede municipal de assistência social das cidades participantes. Após análise e aprovação, o pagamento é feito por meio de Poupança Social do Banco do Brasil.
Além do suporte financeiro, o programa também prevê encaminhamento para outros serviços públicos de assistência, proteção social e acompanhamento especializado.
As mulheres em situação de violência podem buscar ajuda em unidades do CRAS, CREAS, Centros de Referência da Mulher, UBSs, hospitais, Delegacias da Mulher, Polícia Militar, Ministério Público, Defensoria Pública e OAB.