Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento em que o motociclista Roberto Henrique Godoi Junior, de 40 anos, morador de São José dos Campos, foi atingido por uma linha com cerol em Garça, no interior de São Paulo.

VEJA O VÍDEO

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