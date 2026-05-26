26 de maio de 2026
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IMAGENS FORTES

VÍDEO: Veja momento em que motociclista de SJC é morto por cerol

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento em que o motociclista Roberto Henrique Godoi Junior, de 40 anos, morador de São José dos Campos, foi atingido por uma linha com cerol em Garça, no interior de São Paulo.

VEJA O VÍDEO 

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O caso aconteceu no fim da manhã de domingo (24) e terminou de forma trágica. Roberto sofreu ferimentos graves no pescoço após ser atingido pela linha cortante enquanto pilotava uma motocicleta.

Ele chegou a ser socorrido e levado para a UPA de Garça, mas não resistiu.

As imagens obtidas pela investigação mostram a movimentação logo após o acidente e devem ajudar a Polícia Civil na apuração do caso.

Casado e pai de dois filhos

A morte de Roberto causou forte comoção entre familiares, amigos e moradores de São José dos Campos.

Casado e pai de dois filhos, ele teve o corpo trasladado para o Vale do Paraíba. O sepultamento aconteceu nesta segunda-feira (25), no Cemitério Colônia Paraíso, na zona sul da cidade.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte brutal do motociclista e cobraram punição aos responsáveis.

Suspeito foi identificado

Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito de ter soltado a pipa com cerol já foi identificado.

Nas imagens, o homem aparece correndo em direção à vítima logo após o acidente, em uma aparente tentativa de prestar socorro. Depois, ele deixa o local antes da chegada da polícia.

A Polícia Militar realizou buscas e esteve na residência do suspeito, mas ele não foi encontrado.

O caso segue sendo investigado pelo Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Garça.

Cerol é proibido

A tragédia reacendeu o alerta sobre os perigos do uso de cerol e linha chilena, materiais proibidos no estado de São Paulo devido ao risco de acidentes fatais envolvendo motociclistas e ciclistas.

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