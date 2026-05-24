Uma colisão frontal em Pindamonhangaba matou uma mulher e deixou outras cinco pessoas feridas na rodovia Doutor Caio Gomes Figueiredo (SP-132), na altura do km 63, no distrito de Piracuama, na noite de sábado (23).
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O acidente mobilizou Samu, resgate e Polícia Civil, e acende alerta para motoristas que trafegam pela ligação entre Pinda e Campos do Jordão.
O acidente aconteceu por volta das 21h e envolveu dois carros, um GM Agile e um Fiat Punto. De acordo com o boletim de ocorrência, o Agile seguia no sentido Pindamonhangaba-Campos do Jordão quando invadiu a faixa contrária e bateu de frente com o Punto, que trafegava no sentido oposto.
Seis pessoas estavam envolvidas no acidente. Equipes do Samu e do resgate atenderam os feridos e encaminharam as vítimas ao pronto-socorro de Pindamonhangaba.
Uma passageira do Fiat Punto chegou à unidade hospitalar em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no atendimento. A identidade dela não havia sido informada até a publicação desta matéria.
As outras cinco vítimas ficaram feridas. O estado de saúde delas não foi detalhado no registro inicial.
Carro teria invadido faixa contrária
Segundo o boletim, o motorista do Fiat Punto relatou que o GM Agile invadiu repentinamente a pista contrária, impossibilitando qualquer manobra para evitar a colisão frontal.
Já o condutor do GM Agile informou à polícia que sofreu um mal súbito enquanto dirigia e afirmou não se recordar do momento da batida.
A Polícia Civil registrou o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa e localização/apreensão de veículo.
O homicídio culposo no trânsito ocorre quando uma pessoa causa a morte de outra na direção de veículo sem intenção de matar, mas por imprudência, negligência ou imperícia. A dinâmica exata da colisão ainda será apurada.
De acordo com o boletim de ocorrência, a perícia no local foi dispensada porque a cena do acidente não estava preservada. A ausência de preservação pode dificultar a reconstrução técnica da batida.
A investigação deve analisar depoimentos, eventuais imagens, condições da rodovia, danos nos veículos e laudos médicos das vítimas para esclarecer as circunstâncias do acidente.
O que acontece agora
O inquérito deve apurar se o mal súbito alegado pelo motorista do Agile será confirmado por documentos médicos, testemunhas ou outros elementos. Também será analisado se houve outro fator que contribuiu para a invasão da faixa contrária.
Os veículos envolvidos devem ser avaliados, e a Polícia Civil poderá ouvir novamente motoristas, passageiros, socorristas e testemunhas que passaram pelo km 63 da rodovia no momento da colisão.