Uma colisão frontal em Pindamonhangaba matou uma mulher e deixou outras cinco pessoas feridas na rodovia Doutor Caio Gomes Figueiredo (SP-132), na altura do km 63, no distrito de Piracuama, na noite de sábado (23).

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O acidente mobilizou Samu, resgate e Polícia Civil, e acende alerta para motoristas que trafegam pela ligação entre Pinda e Campos do Jordão.