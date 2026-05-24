A cidade de Guaratinguetá amanheceu em clima de luto neste domingo (24) após a morte de Kelen de Faria Cortez, conhecida pelo carinho com que tratava amigos, familiares e colegas de trabalho. Segundo familiares, ela morreu no sábado (23), em decorrência de um câncer.

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Muito conhecida em Guaratinguetá, Kelen era proprietária da pizzaria Mais Sabor e trabalhava na Fazenda da Esperança. Ela era lembrada pelo sorriso marcante, pela força e pelo acolhimento com todos ao redor. Nas redes sociais, dezenas de homenagens emocionadas foram publicadas desde a confirmação do falecimento.