A cidade de Guaratinguetá amanheceu em clima de luto neste domingo (24) após a morte de Kelen de Faria Cortez, conhecida pelo carinho com que tratava amigos, familiares e colegas de trabalho. Segundo familiares, ela morreu no sábado (23), em decorrência de um câncer.
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Muito conhecida em Guaratinguetá, Kelen era proprietária da pizzaria Mais Sabor e trabalhava na Fazenda da Esperança. Ela era lembrada pelo sorriso marcante, pela força e pelo acolhimento com todos ao redor. Nas redes sociais, dezenas de homenagens emocionadas foram publicadas desde a confirmação do falecimento.
O velório foi realizado na Fazenda da Esperança, no bairro Santa Edwirges, em Guaratinguetá, às 21h de sábado (23). O sepultamento ocorreu neste domingo (24), às 13h, no Cemitério Municipal do Pedregulho.
Mensagens de despedida tomaram conta das redes sociais. Amigos destacaram a trajetória de luta, fé e generosidade de Kelen.
“Uma pessoa muito especial, maravilhosa. Vou te guardar no coração”, escreveu Sonia Silva. “Foi uma guerreira. Nossa Senhora a acolha”, publicou Miriam Sebok.
A amiga Thais Oliveira lamentou a perda: “Vai fazer muita falta. Obrigada por tudo mesmo”.
Já Roger Ribeiro destacou a força de Kelen durante a batalha contra a doença. “Você lutou, foi guerreira. Nenhum momento será esquecido por nós da família”, escreveu.
Entre as homenagens mais emocionantes, Maria Helena Silva publicou: “Agora você vai brilhar lá no céu junto do pai”.
A morte de Kelen gerou forte comoção entre moradores de Guaratinguetá, especialmente entre pessoas que conviveram com ela em projetos sociais, no trabalho e em ações comunitárias da cidade.