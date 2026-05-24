Três apostas feitas em cidades do Vale do Paraíba acertaram cinco dezenas e faturaram R$ 125 mil no concurso especial de 30 anos da Mega-Sena, sorteado neste domingo (24).
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O concurso especial distribuiu um prêmio total de R$ 336,3 milhões e não acumulava. Duas apostas acertaram as seis dezenas, no Rio de Janeiro (RJ) e outra em Fortaleza (CE). Cada uma levou R$ 168,17 milhões.
Os números sorteados foram: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47.
Segundo a Caixa Econômica Federal, 590 apostas acertaram cinco números e outras 37.565 fizeram a quadra.
Em São José dos Campos, uma aposta com 10 números, feita na Lotérica do Vale, dentro do Shopping CenterVale, faturou R$ 69.450,10.
Em Campos do Jordão, um bolão registrado na Castelo de Ouro Loterias, na Abernéssia, levou R$ 41.669,88. A aposta teve oito números e 21 cotas.
Na cidade de Cruzeiro, um bolão realizado na Lotérica Casa Zappa, no Centro, ganhou R$ 13.890. A aposta teve seis números e oito cotas.
O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para ser realizado na terça-feira (26), no Espaço da Sorte, em São Paulo.