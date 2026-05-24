Três apostas feitas em cidades do Vale do Paraíba acertaram cinco dezenas e faturaram R$ 125 mil no concurso especial de 30 anos da Mega-Sena, sorteado neste domingo (24).

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O concurso especial distribuiu um prêmio total de R$ 336,3 milhões e não acumulava. Duas apostas acertaram as seis dezenas, no Rio de Janeiro (RJ) e outra em Fortaleza (CE). Cada uma levou R$ 168,17 milhões.