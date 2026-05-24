Dois homens foram presos por tráfico de drogas na noite de sábado (23), no bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos. A ação foi realizada por policiais militares da Força Tática do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento na rua José Pereira Filho.
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Segundo a Polícia Militar, os agentes identificaram um imóvel utilizado como ponto de venda de entorpecentes. Durante a abordagem, três suspeitos foram localizados no local. Dois deles estavam manuseando uma sacola com diversas porções de drogas prontas para comercialização.
Na apreensão, os policiais encontraram 39 porções de cocaína, 78 porções de maconha e 69 pedras de crack, além de R$ 21 em dinheiro trocado, valor geralmente associado ao tráfico de drogas.
Ainda de acordo com a PM, os dois presos já tinham antecedentes criminais e prisões anteriores no mesmo endereço, reforçando a suspeita de reincidência na atividade criminosa.
Os homens foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça. O terceiro abordado foi ouvido e liberado.