Dois homens foram presos por tráfico de drogas na noite de sábado (23), no bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos. A ação foi realizada por policiais militares da Força Tática do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento na rua José Pereira Filho.

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Segundo a Polícia Militar, os agentes identificaram um imóvel utilizado como ponto de venda de entorpecentes. Durante a abordagem, três suspeitos foram localizados no local. Dois deles estavam manuseando uma sacola com diversas porções de drogas prontas para comercialização.