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COMBATE AO TRÁFICO

Homem é preso com cocaína, crack e maconha na zona norte de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas pela Polícia Militar na zona norte de São José
Drogas apreendidas pela Polícia Militar na zona norte de São José

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na manhã deste domingo (24), no bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos. A ação aconteceu por volta das 8h50, durante patrulhamento realizado por equipes do 1º BPM/I (atalhão de Polícia Militar do Interior).

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De acordo com a PM, os policiais entraram na rua José Pereira Filho quando perceberam um homem em atitude suspeita entrando em um imóvel abandonado. Ao notar a presença da viatura, o suspeito tentou fugir e voltou rapidamente para dentro da residência.

Os policiais realizaram a abordagem e iniciaram buscas no imóvel. Durante a vistoria, os agentes encontraram uma sacola com diversas porções de entorpecentes já embaladas para venda.

No total, foram apreendidas 24 porções de cocaína, 45 porções de maconha e 18 porções de crack. O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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