A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na manhã deste domingo (24), no bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos. A ação aconteceu por volta das 8h50, durante patrulhamento realizado por equipes do 1º BPM/I (atalhão de Polícia Militar do Interior).

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De acordo com a PM, os policiais entraram na rua José Pereira Filho quando perceberam um homem em atitude suspeita entrando em um imóvel abandonado. Ao notar a presença da viatura, o suspeito tentou fugir e voltou rapidamente para dentro da residência.