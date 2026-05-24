A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na manhã deste domingo (24), no bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos. A ação aconteceu por volta das 8h50, durante patrulhamento realizado por equipes do 1º BPM/I (atalhão de Polícia Militar do Interior).
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De acordo com a PM, os policiais entraram na rua José Pereira Filho quando perceberam um homem em atitude suspeita entrando em um imóvel abandonado. Ao notar a presença da viatura, o suspeito tentou fugir e voltou rapidamente para dentro da residência.
Os policiais realizaram a abordagem e iniciaram buscas no imóvel. Durante a vistoria, os agentes encontraram uma sacola com diversas porções de entorpecentes já embaladas para venda.
No total, foram apreendidas 24 porções de cocaína, 45 porções de maconha e 18 porções de crack. O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.
O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.