Uma mulher foi esfaqueada em tentativa de feminicídio na cidade de Ubatuba. A vítima foi ferida com cortes profundos na cabeça, pescoço, tórax e ombro, no bairro Rio Escuro. O crime ocorreu no sábado (23), e o suspeito foi preso pela Polícia Militar. Ele era procurado pela Justiça por tráfico de drogas.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionadas via Copom para atender uma ocorrência de agressão com arma branca. A informação inicial era de que a vítima havia sido esfaqueada em diversas partes do corpo e que o autor ainda estava nas proximidades com a faca usada no ataque.