Uma mulher foi esfaqueada em tentativa de feminicídio na cidade de Ubatuba. A vítima foi ferida com cortes profundos na cabeça, pescoço, tórax e ombro, no bairro Rio Escuro. O crime ocorreu no sábado (23), e o suspeito foi preso pela Polícia Militar. Ele era procurado pela Justiça por tráfico de drogas.
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Segundo a Polícia Militar, equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionadas via Copom para atender uma ocorrência de agressão com arma branca. A informação inicial era de que a vítima havia sido esfaqueada em diversas partes do corpo e que o autor ainda estava nas proximidades com a faca usada no ataque.
Durante patrulhamento pelas imediações do Rio Escuro, os policiais localizaram um homem com as características informadas. Ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou se esconder atrás de um ponto de ônibus.
Ainda de acordo com a PM, o suspeito resistiu à abordagem e apresentou comportamento agressivo. Para conter a ação, os policiais usaram a arma Taser X-2, conforme protocolo operacional, com o objetivo de preservar a segurança da equipe e do próprio abordado.
Faca usada no ataque foi localizada
Inicialmente, o homem forneceu dados falsos aos policiais. Depois, segundo a Polícia Militar, ele confessou participação no ataque e indicou o local onde havia dispensado a faca usada contra a vítima.
A arma branca foi localizada e apreendida pelos policiais militares. O objeto deve ser encaminhado para as providências de polícia judiciária e poderá passar por perícia.
Em consulta criminal feita via Copom, os policiais constataram que havia contra o abordado um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.
Com a confirmação do mandado e os elementos ligados à agressão contra a mulher, o homem foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Vítima ficou internada, mas sem risco de morte
A mulher sofreu cortes profundos na cabeça, no pescoço, no tórax e no ombro. Ela permaneceu internada sob observação médica, mas, segundo a Polícia Militar, não corria risco de morte.
A investigação deve apurar a dinâmica do ataque, a relação entre vítima e suspeito, o motivo da agressão e se havia histórico anterior de ameaças ou violência.
O homem preso deve responder pelas providências relacionadas à tentativa de feminicídio e também pelo mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A Polícia Civil deve reunir laudos médicos, depoimentos, apreensão da faca e demais elementos sobre o ataque.
A tipificação final dependerá da análise da autoridade policial, do Ministério Público e da Justiça. A vítima deve ser acompanhada pela rede de saúde e, se necessário, pelos serviços de proteção à mulher.
Como denunciar violência contra mulher
Mulheres em situação de violência podem acionar a Polícia Militar pelo 190 em caso de risco imediato. A Central de Atendimento à Mulher atende pelo telefone 180 e pode orientar vítimas, familiares, vizinhos e testemunhas.