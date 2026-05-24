Operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar terminou com a prisão de dois homens e a apreensão de um adolescente suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região. Eles foram detidos em Campos do Jordão, no fim da tarde de sexta-feira (22).
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A ação aconteceu nas proximidades do Portal da Cidade e resultou na apreensão de drogas e R$ 12,2 mil em dinheiro.
De acordo com a Polícia Civil, o trabalho de investigação identificou um veículo suspeito utilizado para transportar dinheiro arrecadado com a venda de entorpecentes. Durante a abordagem, foram detidos um homem de 23 anos e um adolescente de 17 anos, que estavam no carro. Com eles, os policiais encontraram porções de crack, haxixe e uma grande quantia em dinheiro.
Ainda segundo as investigações, o dinheiro seria levado para Pindamonhangaba. Um dos presos é apontado como responsável pela logística do transporte e também pela contabilidade do esquema criminoso. Conforme a polícia, ele já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas.
Polícia prende 3º suspeito
Durante o desdobramento da operação, um terceiro suspeito de 21 anos foi localizado e preso no ponto onde o dinheiro teria sido recolhido. No local, os policiais também apreenderam entorpecentes e dinheiro em espécie.
O motorista de aplicativo que dirigia o carro e uma mulher que estava no veículo foram ouvidos e liberados. Eles não serão investigados por suspeita de tráfico de drogas.
Os dois homens e o adolescente, que não moram em Campos do Jordão, foram detidos em flagrante e encaminhados para a delegacia da cidade, onde permaneceram à disposição da Justiça.
Segundo a polícia, as investigações apontam a atuação de criminosos de outras cidades no tráfico de drogas no município turístico. Operações recentes já haviam levado à prisão de suspeitos vindos de Taubaté, Pindamonhangaba e Aparecida.
A Polícia Civil informou que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 197 ou pelo WhatsApp (12) 99240-6344. O sigilo é garantido.