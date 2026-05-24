Operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar terminou com a prisão de dois homens e a apreensão de um adolescente suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região. Eles foram detidos em Campos do Jordão, no fim da tarde de sexta-feira (22).

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A ação aconteceu nas proximidades do Portal da Cidade e resultou na apreensão de drogas e R$ 12,2 mil em dinheiro.