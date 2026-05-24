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TRAGÉDIA

URGENTE: Menino de 2 anos morre após cair em piscina em Potim

Por Da redação | Potim
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Uma tragédia abalou a cidade de Potim neste sábado (23). Um menino de quase 2 anos morreu após cair em uma piscina em uma residência no bairro Miguel de Vieira. O caso foi registrado pela Polícia Civil Paulo como morte acidental.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Gael Alexandre Fernandes Valentim, de 1 ano e 11 meses. O relato aponta que familiares estavam almoçando quando a irmã da criança entrou correndo na residência informando que o menino havia caído na piscina e estava desacordado.

Segundo o depoimento registrado pela polícia, Gael já havia sido retirado da água quando os familiares chegaram ao local. Pessoas presentes tentaram reanimar a criança, mas ela permaneceu inconsciente. Ainda conforme o boletim, o menino chegou a expelir alimento pela boca durante as tentativas de socorro.

Equipe do Samu fez tentativas de reanimação

A criança foi levada em um veículo particular em direção ao pronto atendimento. Durante o trajeto, nas proximidades da Casa do Bosque do Potim, equipe do Samu realizou diversas tentativas de reanimação, porém os sinais vitais não foram restabelecidos.

O boletim também informa que os primeiros socorros foram realizados pelos pais e pessoas que estavam no local. A Polícia Militar não foi acionada no momento da ocorrência, e a área não foi preservada para perícia.

A autoridade policial requisitou exame necroscópico para apurar oficialmente a causa da morte. O caso será investigado pela delegacia responsável pela área do fato.

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