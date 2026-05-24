Uma tragédia abalou a cidade de Potim neste sábado (23). Um menino de quase 2 anos morreu após cair em uma piscina em uma residência no bairro Miguel de Vieira. O caso foi registrado pela Polícia Civil Paulo como morte acidental.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Gael Alexandre Fernandes Valentim, de 1 ano e 11 meses. O relato aponta que familiares estavam almoçando quando a irmã da criança entrou correndo na residência informando que o menino havia caído na piscina e estava desacordado.