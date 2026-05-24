O atleta e influenciador digital Gabriel Ganley, de apenas 22 anos, foi encontrado morto no chão da cozinha de uma residência na Mooca, na zona leste da capital paulista. O caso aconteceu no último sábado (23). As causas do falecimento ainda não foram esclarecidas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ganley era conhecido nas redes sociais por compartilhar sua rotina de treino com milhares de jovens e era carinhosamente chamado de "bbzinho".