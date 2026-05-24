O atleta e influenciador digital Gabriel Ganley, de apenas 22 anos, foi encontrado morto no chão da cozinha de uma residência na Mooca, na zona leste da capital paulista. O caso aconteceu no último sábado (23). As causas do falecimento ainda não foram esclarecidas.
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Ganley era conhecido nas redes sociais por compartilhar sua rotina de treino com milhares de jovens e era carinhosamente chamado de "bbzinho".
Em nota oficial, a Integralmedica, patrocinadora oficial do fisiculturista, manifestou pesar pela morte precoce do atleta:
"Hoje a dor fala mais alto. Com muita tristeza, nos despedimos do nosso eterno bbzinho, que viveu intensamente e com quem tivemos momentos históricos e inesquecíveis na família Integralmedica. Hoje perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade."
Detalhes sobre o velório e o sepultamento de Gabriel Ganley ainda não foram divulgados pela família