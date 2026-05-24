A Polícia Militar prendeu, nesse sábado (23), um homem acusado de tentativa de homicídio no bairro Rio Escuro, em Ubatuba. Os policiais foram acionados após denúncias de que uma mulher havia sido atacada com golpes de faca em diversas partes do corpo.
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As primeiras informações apontavam que o suspeito ainda permanecia nas proximidades e estava armado. O homem também era procurado pela Justiça por tráfico de drogas e foi capturado por equipes do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
Durante patrulhamento na região, os agentes localizaram um homem com as características informadas. Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito tentou se esconder atrás de um ponto de ônibus e resistiu à abordagem policial.
De acordo com a corporação, foi necessário o uso moderado da força e da arma de incapacitação elétrica Taser X-2 para conter o agressor e garantir a segurança da ocorrência.
Inicialmente, o homem forneceu informações falsas aos policiais, mas acabou confessando participação no crime. Ele ainda indicou o local onde havia descartado a faca usada no ataque, que foi localizada e apreendida pela PM.
Após consulta criminal via Copom, os policiais constataram que havia contra o suspeito um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.
A vítima sofreu cortes profundos na cabeça, pescoço, tórax e ombro. Ela foi socorrida e permanece internada sob observação médica. Apesar da gravidade dos ferimentos, não corre risco de morte.
O criminoso foi encaminhado ao Distrito Policial de Ubatuba, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.
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