A Polícia Militar prendeu, nesse sábado (23), um homem acusado de tentativa de homicídio no bairro Rio Escuro, em Ubatuba. Os policiais foram acionados após denúncias de que uma mulher havia sido atacada com golpes de faca em diversas partes do corpo.

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As primeiras informações apontavam que o suspeito ainda permanecia nas proximidades e estava armado. O homem também era procurado pela Justiça por tráfico de drogas e foi capturado por equipes do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).