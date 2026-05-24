A GCM (Guarda Civil Municipal) de Cruzeiro prendeu um homem suspeito de furto após uma perseguição pelas ruas da cidade, na noite de sábado (23). A ação foi realizada por dois novos agentes da corporação que haviam acabado de encerrar um dia de estágio e treinamento.

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Segundo a GCM, os guardas perceberam um indivíduo fugindo enquanto uma pessoa pedia ajuda e gritava que havia acabado de ser roubada. Mesmo utilizando motocicletas particulares, os agentes iniciaram o acompanhamento do suspeito imediatamente pelas vias do município.