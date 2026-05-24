A GCM (Guarda Civil Municipal) de Cruzeiro prendeu um homem suspeito de furto após uma perseguição pelas ruas da cidade, na noite de sábado (23). A ação foi realizada por dois novos agentes da corporação que haviam acabado de encerrar um dia de estágio e treinamento.
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Segundo a GCM, os guardas perceberam um indivíduo fugindo enquanto uma pessoa pedia ajuda e gritava que havia acabado de ser roubada. Mesmo utilizando motocicletas particulares, os agentes iniciaram o acompanhamento do suspeito imediatamente pelas vias do município.
O homem foi alcançado na rua Engenheiro Antônio Penido, conhecida como Rua 2, nas proximidades da agência dos Correios. De acordo com a corporação, o suspeito resistiu à abordagem, mas acabou sendo imobilizado e algemado pelos guardas municipais.
Durante a ação, os agentes localizaram com o suspeito o aparelho celular levado da vítima. Com apoio de outras equipes da Guarda Civil Municipal, o homem foi encaminhado ao plantão policial.
Vítima reconheceu o suspeito
Após reconhecimento da vítima, que teve o celular devolvido intacto, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado. Ainda segundo a GCM, ele também é investigado por possível participação em outros crimes registrados em Cruzeiro.
A corporação destacou o profissionalismo e a rapidez dos novos guardas municipais, ressaltando que, mesmo após horas de treinamento, os agentes atuaram de forma decisiva para retirar das ruas mais um suspeito de envolvimento em práticas criminosas.