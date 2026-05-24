Um homem foi preso por tentativa de estupro, violência doméstica e lesão corporal contra a própria filha em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na madrugada de sexta-feira (22) após ambos consumirem álcool e drogas.

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Policiais militares do 1º BPM-I foram acionados via 190 para intervir em situação de violência na avenida Rui Barbosa. No local, os agentes encontraram o suspeito detido por vizinhos.