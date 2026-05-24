Um automóvel invadiu a área de convivência de um polo educacional em Ilhabela. O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (22), no bairro Barra Velha.

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O condutor perdeu o controle do carro e avançou contra o muro e as grades de proteção do PEII (Polo de Educação Integrada de Ilhabela), entrando no parque da unidade. No local funciona uma academia ao ar livre, que estava sem uso no momento.