Um automóvel invadiu a área de convivência de um polo educacional em Ilhabela. O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (22), no bairro Barra Velha.
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O condutor perdeu o controle do carro e avançou contra o muro e as grades de proteção do PEII (Polo de Educação Integrada de Ilhabela), entrando no parque da unidade. No local funciona uma academia ao ar livre, que estava sem uso no momento.
Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido na ocorrência.