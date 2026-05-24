A defesa do motorista de aplicativo investigado por importunação sexual após uma adolescente pular do carro em movimento, em Jacareí, aposentou uma gravação da corrida para contestar a denúncia. O caso ocorreu na noite da última quarta-feira (20), no Jardim Maria Amélia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O áudio tem cerca de 25 minutos e pode ser um novo elemento para a Polícia Civil confrontar as versões no inquérito.