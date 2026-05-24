Uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na desarticulação de um armazém de drogas no Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos. A ação ocorreu por volta das 18h do sábado (23), após uma denúncia anônima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em diligência ao local indicado, a equipe localizou 1.652 porções de drogas. O responsável foi preso em flagrante processando o material na residência.