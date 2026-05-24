24 de maio de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Baep desarticula armazém de drogas no Campo dos Alemães, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões em residência no bairro Campo dos Alemães
Apreensões em residência no bairro Campo dos Alemães

Uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na desarticulação de um armazém de drogas no Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos. A ação ocorreu por volta das 18h do sábado (23), após uma denúncia anônima.

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Em diligência ao local indicado, a equipe localizou 1.652 porções de drogas. O responsável foi preso em flagrante processando o material na residência.

Foram apreendidos:

  • 728 pacotes de maconha;

  • 586 pinos de cocaína;

213 potes de dry;

  • 125 pedras de crack.

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