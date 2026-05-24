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OPORTUNIDADE

Rede D'Or tem 22 vagas de emprego disponíveis em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Freepik
Rede de saúde tem 22 vagas de emprego disponíveis em São José dos Campos
Rede de saúde tem 22 vagas de emprego disponíveis em São José dos Campos

A Rede D'Or, considerada a maior rede de saúde da América Latina, tem 22 vagas de emprego abertas em regime efetivo em São José dos Campos. As oportunidades contemplam profissionais de níveis técnico e superior, além de áreas de suporte e atendimento.

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Vagas disponíveis

As vagas são para atuação na assistência direta ao paciente, com destaque para a equipe de enfermagem em diferentes especialidades.
Para enfermeiros, técnicos e auxiliares, as oportunidades são no centro cirúrgico, na emergência adulta e pediátrica, na maternidade e obstetrícia, na UTI e em outras áreas.
Já para suporte e atendimento, as vagas são para trabalhar na recepção e na farmácia.

Como se candidatar

Os interessados podem consultar os requisitos específicos de cada cargo e realizar a inscrição online.
Clique aqui para se inscrever.

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