Moradores do Vale do Paraíba e do Litoral Norte paulista enfrentam alto risco de chuvas intensas e rajadas de vento neste domingo (24). A previsão indica chuvas com acumulados de 50 a 100 mm/dia e ventanias de 60 a 100 km/h. O alerta é válido até as 23h59, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e a Defesa Civil do Estado de São Paulo.
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Alerta de perigo potencial
As condições podem resultar em enxurradas, extravasamento de canais urbanos, alagamentos em áreas de drenagem deficiente, cortes de energia elétrica, destelhamentos e descargas elétricas e deslizamentos.
Tempo severo e áreas de risco
O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e a Defesa Civil reforçam a necessidade de cautela.
A instabilidade resulta do deslocamento de um sistema de baixa pressão pela costa de São Paulo durante o fim de semana. Mesmo com o afastamento gradual ao longo do dia, a forte circulação de umidade oceânica mantém o tempo fechado e chuvoso em toda a região.
Previsão e recomendações
Apesar das chuvas, as temperaturas se mantêm estáveis entre 20 e 22 graus na maior parte dos municípios, o que dificulta a dissipação da umidade acumulada.
Durante a ocorrência de ventos, a orientação é não se abrigar sob árvores, devido ao risco iminente de quedas e de atração de raios. O estacionamento de veículos nas proximidades de placas de propaganda, outdoors e redes de alta tensão também deve ser evitado. Recomenda-se retirar aparelhos elétricos da tomada para evitar descargas elétricas e oscilações na rede. Em situações de alagamento, pedestres e condutores de veículos devem evitar circular pela área.
Emergências
Em casos de destelhamentos, inundações ou necessidade de resgate, a Defesa Civil municipal deve ser acionada pelo telefone 199. Para resgates urgentes e situações de perigo iminente, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado a qualquer momento pelo telefone 193.