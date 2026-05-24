Moradores do Vale do Paraíba e do Litoral Norte paulista enfrentam alto risco de chuvas intensas e rajadas de vento neste domingo (24). A previsão indica chuvas com acumulados de 50 a 100 mm/dia e ventanias de 60 a 100 km/h. O alerta é válido até as 23h59, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

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Alerta de perigo potencial

As condições podem resultar em enxurradas, extravasamento de canais urbanos, alagamentos em áreas de drenagem deficiente, cortes de energia elétrica, destelhamentos e descargas elétricas e deslizamentos.

Tempo severo e áreas de risco