A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu em flagrante, na manhã deste sábado (23), um homem de 36 anos acusado de agredir e manter a ex-esposa, de 37 anos, em cárcere privado. A ação ocorreu durante uma fiscalização de combate ao crime no km 117 da rodovia Presidente Dutra, no trecho de Taubaté.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada a uma motocicleta que trafegava pela rodovia. Assim que o veículo parou, a passageira aproveitou a abordagem para denunciar aos agentes que estava sendo mantida em cárcere privado pelo condutor, que é seu ex-marido, e que ele havia retido o seu aparelho celular para impedir qualquer pedido de socorro.
Aos policiais, a vítima relatou que havia sido agredida fisicamente pelo homem na noite anterior, sofrendo lesões corporais. Sob coerção, ela foi forçada a acompanhá-lo até a residência dele, onde permaneceu trancada durante toda a noite. No momento da interceptação da PRF, o homem a estava levando de volta, contra a sua vontade.
Questionado pela equipe, o condutor negou as agressões, mas não soube explicar o motivo de estar com o celular da ex-companheira.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Taubaté, onde a vítima passou por exame de corpo de delito que constatou a lesão corporal. A autoridade policial ratificou a prisão do autor pelos crimes de cárcere privado e vias de fato, no âmbito da violência doméstica.