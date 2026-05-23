A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu em flagrante, na manhã deste sábado (23), um homem de 36 anos acusado de agredir e manter a ex-esposa, de 37 anos, em cárcere privado. A ação ocorreu durante uma fiscalização de combate ao crime no km 117 da rodovia Presidente Dutra, no trecho de Taubaté.

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Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada a uma motocicleta que trafegava pela rodovia. Assim que o veículo parou, a passageira aproveitou a abordagem para denunciar aos agentes que estava sendo mantida em cárcere privado pelo condutor, que é seu ex-marido, e que ele havia retido o seu aparelho celular para impedir qualquer pedido de socorro.