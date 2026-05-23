Uma mulher foi ferida por tiros e teve a casa alvejada em Taubaté. A vitima, de 48 anos, foi baleada no abdômen na noite de sexta-feira (22), na rua Itáboate, no bairro Água Quente.
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O crime assustou moradores após dois homens em uma moto preta dispararem contra a mulher, a casa dela e imóveis vizinhos. A Polícia Civil foi acionada, mas ninguém foi preso até o momento.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em frente à residência quando uma motocicleta preta, aparentemente uma Honda CG Fan, passou pelo local com dois ocupantes.
Os suspeitos efetuaram disparos em direção à mulher, que foi atingida na região do abdômen. Ela foi socorrida para uma UPA e permanecia sob cuidados médicos até o registro da ocorrência. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.
Depois dos primeiros disparos, os ocupantes da moto pararam em uma rotatória próxima e continuaram atirando contra a residência da vítima, conforme o boletim de ocorrência.
Os tiros também causaram danos em dois imóveis vizinhos. A Polícia Civil deve apurar se a vítima era o alvo direto do ataque ou se havia outra motivação ligada à casa atingida.
Perícia recolheu 12 cápsulas de munição 9mm
No local da tentativa de homicídio, a perícia recolheu 12 cápsulas deflagradas e cinco fragmentos de munição calibre 9 milímetros. O material será analisado pela Polícia Técnico-Científica e pode ajudar a identificar a arma usada no crime, além de subsidiar a investigação sobre a dinâmica dos disparos.
De acordo com a médica responsável pelo atendimento, foi constatada uma perfuração no lado esquerdo do corpo da vítima. O estado de saúde atualizado da mulher não havia sido informado até a publicação desta matéria.
A identidade da vítima será preservada. O caso segue em investigação, e a Polícia Civil deve ouvir testemunhas, buscar imagens de câmeras de segurança e verificar se a moto usada no crime circulou por outras ruas do bairro antes ou depois dos disparos.
Até o momento, ninguém foi preso. Informações que ajudem a identificar os suspeitos podem ser repassadas à Polícia Civil ou ao Disque-Denúncia, pelo telefone 181.