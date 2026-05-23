Uma mulher foi ferida por tiros e teve a casa alvejada em Taubaté. A vitima, de 48 anos, foi baleada no abdômen na noite de sexta-feira (22), na rua Itáboate, no bairro Água Quente.

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O crime assustou moradores após dois homens em uma moto preta dispararem contra a mulher, a casa dela e imóveis vizinhos. A Polícia Civil foi acionada, mas ninguém foi preso até o momento.