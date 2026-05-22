Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Vila Tatetuba, em Taubaté, acusado de agredir a irmã diante dos filhos dela. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (21), por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), após acionamento via 190.

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No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo irmão com socos e chutes, além de ter sofrido uma tentativa de enforcamento.