O Governo do Estado de São Paulo abriu as inscrições para o sorteio de 4,3 mil moradias do programa habitacional Casa Paulista, em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). As unidades já estão em construção e serão distribuídas em 66 municípios paulistas em duas fases.

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Unidades

Ao todo, os conjuntos habitacionais somam 4.942 unidades em construção. Desse total, 540 imóveis já foram destinados ao Programa Moradia Segura, voltado a policiais, e outras 51 unidades serão utilizadas para atendimento prioritário indicado pelas prefeituras, geralmente para famílias que vivem em áreas de risco.

Financiamento