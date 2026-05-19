O Governo do Estado de São Paulo abriu as inscrições para o sorteio de 4,3 mil moradias do programa habitacional Casa Paulista, em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). As unidades já estão em construção e serão distribuídas em 66 municípios paulistas em duas fases.
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Unidades
Ao todo, os conjuntos habitacionais somam 4.942 unidades em construção. Desse total, 540 imóveis já foram destinados ao Programa Moradia Segura, voltado a policiais, e outras 51 unidades serão utilizadas para atendimento prioritário indicado pelas prefeituras, geralmente para famílias que vivem em áreas de risco.
Financiamento
O financiamento seguirá as regras da nova Política Habitacional do Estado de São Paulo. Famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos terão acesso a juros zero. As prestações poderão comprometer até 20% da renda familiar, com correção apenas pela inflação (IPCA), ou até 30% da renda, em parcelas fixas sem reajuste ao longo do contrato.
Quem pode participar
Segundo a CDHU, podem participar famílias com renda entre um e dez salários mínimos, desde que morem ou trabalhem há pelo menos cinco anos nos municípios com inscrições abertas. O programa também reserva parte das moradias para policiais, idosos e pessoas com deficiência, conforme critérios estabelecidos pela legislação estadual.
Como se inscrever
As inscrições e os editais com informações sobre cada processo seletivo estarão disponíveis no site da Companhia.
As inscrições serão realizadas em duas etapas. A primeira começa na próxima segunda-feira (18) e segue até o dia 27 de maio, contemplando cerca de 1,8 mil moradias em cidades das regiões administrativas de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente e São José do Rio Preto.
São José dos Campos está contemplada na segunda fase de inscrições, entre os dias 1º e 10 de junho. Serão ofertadas 2,5 mil unidades habitacionais nessa etapa, que também abrangerá as regiões de Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Registro, Ribeirão Preto e Sorocaba.