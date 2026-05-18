Moradores da rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial, região sul de São José dos Campos, voltaram a se assustar com a cratera que reabriu no local nesta segunda-feira (18).

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Uma nova erosão atingiu o local, o solo ruiu e o buraco apareceu em meio às obras de construção da nova galeria de águas pluviais, iniciada em 9 de abril. A Prefeitura de São José dos Campos vai pagar R$ 6,79 milhões pela obra. A licitação foi vencida pela empresa Terrax Construções Ltda, que terá 12 meses para fazer o serviço.