Um crime brutal chocou moradores da Serra, no Espírito Santo, neste fim de semana. A manicure Miriam Soares de Oliveira, de 39 anos, foi encontrada morta e enterrada no quintal da própria casa após passar quatro dias desaparecida.

O principal suspeito do assassinato é o irmão dela, Abraão de Oliveira Soares, de 42 anos, que confessou o crime à polícia.

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