Um crime brutal chocou moradores da Serra, no Espírito Santo, neste fim de semana. A manicure Miriam Soares de Oliveira, de 39 anos, foi encontrada morta e enterrada no quintal da própria casa após passar quatro dias desaparecida.
O principal suspeito do assassinato é o irmão dela, Abraão de Oliveira Soares, de 42 anos, que confessou o crime à polícia.
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Segundo familiares, Miriam desapareceu na última terça-feira (12), após mais uma discussão com o irmão dentro da residência onde ambos moravam no bairro Serra Dourada 1.
Durante dias, parentes e amigos realizaram buscas desesperadas pela manicure. Panfletos chegaram a ser espalhados pela Grande Vitória na tentativa de localizar a mulher.
Corpo foi encontrado pela mãe
O corpo de Miriam foi localizado na tarde deste sábado (16) pela própria mãe dela, Magali Morais de Oliveira Soares, de 65 anos. Em entrevista à TV Gazeta, a idosa contou que estava lavando roupas no quintal quando percebeu um forte cheiro vindo de um canteiro de plantas.
Ao mexer no local, ela encontrou o corpo da filha enterrado. Desconfiada de que o próprio filho pudesse estar envolvido no desaparecimento devido às frequentes brigas entre os irmãos, Magali acionou a polícia sem comentar nada com Abraão.
Irmão confessou assassinato
Quando os policiais chegaram à residência e começaram a questionar o suspeito, ele acabou confessando o crime. Segundo as primeiras informações da investigação, Abraão matou a irmã a pauladas após uma discussão e enterrou o corpo no quintal da casa.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do homicídio e deve ouvir familiares e testemunhas nos próximos dias. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).
Comoção e revolta
O caso provocou forte comoção entre moradores da região e nas redes sociais, principalmente pelo fato de a família ter passado dias procurando pela vítima sem imaginar que ela estava enterrada dentro da própria casa.
Amigos e conhecidos lamentaram a morte da manicure e prestaram homenagens nas redes sociais.