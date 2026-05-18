Um crime brutal chocou moradores da cidade de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, na madrugada deste domingo (17). Uma jovem grávida de 20 anos foi assassinada dentro de casa após uma discussão com o companheiro sobre a paternidade do bebê que esperava.

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A vítima foi identificada como Chayane. Segundo informações da polícia, o principal suspeito do crime é o companheiro dela, Carlos Felipe, de 33 anos, que confessou o assassinato após ser preso em flagrante.