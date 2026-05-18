Um crime brutal chocou moradores da cidade de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, na madrugada deste domingo (17). Uma jovem grávida de 20 anos foi assassinada dentro de casa após uma discussão com o companheiro sobre a paternidade do bebê que esperava.
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A vítima foi identificada como Chayane. Segundo informações da polícia, o principal suspeito do crime é o companheiro dela, Carlos Felipe, de 33 anos, que confessou o assassinato após ser preso em flagrante.
De acordo com o depoimento do homem, a discussão começou após a jovem se recusar a manter relações sexuais e afirmar que o bebê não seria dele.
Durante a briga, o suspeito atacou Chayane com diversos golpes de faca. Segundo a investigação, a violência foi extrema e a faca ficou cravada na barriga da vítima.
Suspeito fugiu após o crime
Após o assassinato, Carlos Felipe deixou a residência e se escondeu na casa da própria mãe. A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h e encontrou o imóvel isolado para o trabalho da perícia.
Equipes iniciaram buscas pela região e localizaram o suspeito pouco tempo depois. Ele foi levado para a delegacia, onde confessou o crime durante depoimento.
Segundo a Polícia Civil, Carlos Felipe foi autuado por feminicídio e aborto consumado, já que Chayane estava grávida. A idade gestacional do bebê não foi divulgada.
Crime gera revolta
O caso provocou forte comoção e revolta entre moradores de Limoeiro. Além do bebê que esperava, Chayane também era mãe de duas crianças, que agora ficaram sem a mãe após o crime violento.
A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do feminicídio.