A Universidade Federal de São Paulo manifestou pesar pela morte da mestranda Helen Carolina Sarges de Sousa, de 40 anos, ocorrida no dia 16 de maio de 2026. A nota foi divulgada pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas Sociais da instituição.

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No comunicado, o programa lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares e amigos da pesquisadora. Helen foi lembrada pela dedicação à vida acadêmica e pela contribuição aos estudos sobre colonialismo digital e precarização das relações de trabalho.