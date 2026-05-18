A Universidade Federal de São Paulo manifestou pesar pela morte da mestranda Helen Carolina Sarges de Sousa, de 40 anos, ocorrida no dia 16 de maio de 2026. A nota foi divulgada pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas Sociais da instituição.
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No comunicado, o programa lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares e amigos da pesquisadora. Helen foi lembrada pela dedicação à vida acadêmica e pela contribuição aos estudos sobre colonialismo digital e precarização das relações de trabalho.
A universidade também destacou a trajetória de Helen como pesquisadora e ressaltou o legado deixado por ela no campo acadêmico, além da ternura no convívio com colegas e professores.
O velório de Helen foi realizado no dia 17 de maio, na sala 5 da Urbam, em São José dos Campos. O sepultamento ocorreu no mesmo dia, às 15h30, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, também em São José dos Campos.
A causa da morte não foi informada na nota.