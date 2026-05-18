Uma operação da GCM (Guarda Civil Municipal), realizada entre a última sexta-feira (15) e o domingo (17), resultou na interdição de sete estabelecimentos comerciais em diferentes bairros de Jacareí.
A ação integrada teve como principais objetivos fiscalizar a regularidade dos alvarás de funcionamento e combater a perturbação do sossego no município.
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Irregularidades
Durante as fiscalizações do fim de semana, os agentes percorreram diversas regiões e aplicaram uma série de penalidades.
Além dos sete comércios fechados por apresentarem atuação econômica divergente da autorizada, as equipes notificaram cinco locais e autuaram outros dois diretamente por perturbação do sossego público devido ao barulho excessivo.
As interdições ocorreram nos bairros Jardim Bela Vista, Chácaras Reunidas Igarapés, São João, Jardim Califórnia, Lagoa Azul, Jardim Esper e Jardim Paraíba.
A operação ainda registrou uma autuação por funcionamento fora do horário permitido e uma notificação por descumprimento do Decreto Municipal nº 1022/2020.
Redução nos casos
Apesar das ocorrências registradas, o levantamento mais recente do município mostra que, nos primeiros quatro meses de 2026, os casos de perturbação do sossego reduziram em quase 30% em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram 150 ocorrências atendidas em 2024, enquanto o mesmo período de 2025 fechou com 108.