Uma operação da GCM (Guarda Civil Municipal), realizada entre a última sexta-feira (15) e o domingo (17), resultou na interdição de sete estabelecimentos comerciais em diferentes bairros de Jacareí.

A ação integrada teve como principais objetivos fiscalizar a regularidade dos alvarás de funcionamento e combater a perturbação do sossego no município.

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Irregularidades