O PIT (Parque de Inovação Tecnológica) São José dos Campos realiza a partir dessa terça-feira (19) a 4ª edição do Science & Business Connection, evento gratuito que reúne universidades, empresas, startups, pesquisadores e representantes do setor público em uma programação voltada à inovação, empreendedorismo e geração de negócios.

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Promovido pelo Programa Colmeia, o encontro busca criar oportunidades de colaboração entre diferentes atores do ecossistema de inovação, aproximando pesquisa acadêmica, desenvolvimento tecnológico e demandas do mercado.