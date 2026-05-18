O PIT (Parque de Inovação Tecnológica) São José dos Campos realiza a partir dessa terça-feira (19) a 4ª edição do Science & Business Connection, evento gratuito que reúne universidades, empresas, startups, pesquisadores e representantes do setor público em uma programação voltada à inovação, empreendedorismo e geração de negócios.
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Promovido pelo Programa Colmeia, o encontro busca criar oportunidades de colaboração entre diferentes atores do ecossistema de inovação, aproximando pesquisa acadêmica, desenvolvimento tecnológico e demandas do mercado.
Ao longo de dois dias, estudantes, professores, pesquisadores e profissionais participarão de atividades voltadas à troca de conhecimento, networking e desenvolvimento de soluções inovadoras.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo endereço do link (clique aqui). A expectativa é reunir participantes de diferentes áreas para ampliar conexões entre academia, setor produtivo e empreendedorismo.
Atrações confirmadas
Entre as atrações confirmadas está o 3º Congresso Internacional Científico e Tecnológico, espaço dedicado à apresentação de pesquisas acadêmicas e também de desafios propostos por empresas e startups, que poderão compartilhar demandas reais do mercado em formato de resumo.
Um dos destaques desta edição é o Science Hackathon, realizado pela fintech brasileira TMB. A proposta é oferecer uma experiência prática aos participantes, que serão desafiados a desenvolver soluções inteligentes para apoiar decisões de crédito no setor financeiro. A atividade busca conectar tecnologia a necessidades reais do mercado e proporcionar contato direto com especialistas e oportunidades de visibilidade profissional.
Os participantes do hackathon concorrerão a premiações em dinheiro: R$ 4 mil para o primeiro lugar, R$ 2 mil para o segundo colocado e R$ 1 mil para a terceira colocação.
A programação inclui ainda Rodada de Inovação Tecnológica, workshops, oficinas, palestras, painéis com especialistas e exposições de soluções desenvolvidas por instituições de ensino, pesquisa e empresas patrocinadoras.
Também está previsto um circuito de robôs promovido pelo Grupo Tech Alliance Vale & ITAEx, além da emissão de certificados de participação aos inscritos.
O evento será realizado na terça (19) e quarta (20), das 8h30 às 18h, no PIT, localizado na Estrada Dr. Altino Bondesan, 500, em Eugênio de Melo.