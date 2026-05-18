Um jovem de 30 anos foi assassinado com uma facada no pescoço na tarde deste domingo (17), em frente a um bar na cidade de Marcelândia, no Mato Grosso. O crime foi registrado por câmeras de segurança e as imagens mostram o momento em que a vítima é atacada diante de outras pessoas.
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A vítima foi identificada como Werner Xavier de Moura Reske. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do homicídio é um açougueiro conhecido na cidade, que fugiu após o ataque e segue sendo procurado pelas forças de segurança.
As imagens de monitoramento mostram Werner sentado em uma mesa do lado de fora do estabelecimento acompanhado de outros homens. Em determinado momento, um deles deixa o local de motocicleta.
Pouco depois, Werner se aproxima do suspeito, que conversava com outra pessoa próximo ao bar. Após uma rápida conversa, o homem saca uma faca e golpeia a vítima no pescoço.
Vítima tentou pedir ajuda
Mesmo gravemente ferido, Werner ainda tenta correr para dentro do estabelecimento em busca de socorro. No entanto, ele cai poucos metros depois devido à gravidade do ferimento. Equipes de resgate foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local.
O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames de necropsia.
Suspeito fugiu após o crime
Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o principal suspeito trabalha há cerca de 20 anos como açougueiro em um mercado da cidade. Após o homicídio, equipes realizaram buscas na região, mas ele não havia sido localizado até a publicação desta reportagem.
Uma segunda pessoa, apontada por testemunhas como responsável por auxiliar na fuga do autor do crime, foi identificada e apreendida pelas autoridades.
Polícia investiga motivação
A Polícia Civil abriu investigação para apurar a motivação do assassinato e as circunstâncias da discussão que terminou em morte.
As imagens das câmeras de segurança devem ser utilizadas no inquérito policial.
*Com informações do site 'Única News'.