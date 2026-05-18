Um jovem de 30 anos foi assassinado com uma facada no pescoço na tarde deste domingo (17), em frente a um bar na cidade de Marcelândia, no Mato Grosso. O crime foi registrado por câmeras de segurança e as imagens mostram o momento em que a vítima é atacada diante de outras pessoas.

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