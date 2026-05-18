A morte do músico Hélio Tadeu de Araújo, aos 61 anos, causou forte comoção em Santa Branca.
Conhecido pelo talento no violão e pela atuação no grupo Cheiro de Samba, ele era considerado um dos músicos mais queridos da cidade e recebeu dezenas de homenagens emocionadas de amigos, familiares e admiradores nas redes sociais.
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Integrante do grupo Cheiro de Samba, Hélio Tadeu era considerado uma figura querida no cenário musical da cidade e presença constante em rodas de samba, festas e encontros culturais da região. O falecimento ocorreu no último dia 10 e o corpo foi sepultado neste domingo (17).
A notícia da morte provocou forte comoção entre moradores de Santa Branca, que passaram a compartilhar mensagens destacando a amizade, humildade e o legado deixado pelo músico.
“Vai fazer muita falta. Um grande amigo, sempre”, escreveu Marcelo Garage. “Santa Branca se despede de um dos maiores músicos que a cidade já teve”, publicou um amigo nas redes sociais.
Homenagens emocionadas
As mensagens publicadas após a confirmação da morte ressaltam o carinho que Hélio despertava entre amigos e familiares.
“Hoje o céu recebe alguém muito especial”, escreveu Sandra Dancer, prima do músico. “Ficam os momentos compartilhados, as risadas, as conversas e todo carinho que você espalhou por onde passou”, completou.
Músicos e amigos também lembraram da trajetória de Hélio no samba e da convivência construída ao longo de décadas. “Fez parte do meio do samba. Grande músico”, comentou Djalma Donizete. “Era tranquilo, uma ótima pessoa, humilde como a gente”, escreveu José Daniel Silva.
Legado na música
Reconhecido pelo talento no violão e pela paixão pelo samba, Hélio Tadeu deixa uma trajetória marcada pela música e pelas amizades construídas ao longo da vida.
Nas redes sociais, moradores lembraram das apresentações, conversas e encontros ao lado do músico.
“Nossas festas, conversas e risos ficarão para sempre na memória”, escreveu um amigo.