A morte do músico Hélio Tadeu de Araújo, aos 61 anos, causou forte comoção em Santa Branca.

Conhecido pelo talento no violão e pela atuação no grupo Cheiro de Samba, ele era considerado um dos músicos mais queridos da cidade e recebeu dezenas de homenagens emocionadas de amigos, familiares e admiradores nas redes sociais.

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