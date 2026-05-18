Um estabelecimento foi fechado por falta de alvará de funcionamento durante ação contra perturbação do sossego em Taubaté.

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A fiscalização ocorreu entre os dias 16 e 17 de maio em bares, adegas e outros estabelecimentos comerciais, resultando em cinco notificações, além de infrações de trânsito e administrativas.

Operação Sossego