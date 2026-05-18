Um estabelecimento foi fechado por falta de alvará de funcionamento durante ação contra perturbação do sossego em Taubaté.
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A fiscalização ocorreu entre os dias 16 e 17 de maio em bares, adegas e outros estabelecimentos comerciais, resultando em cinco notificações, além de infrações de trânsito e administrativas.
Operação Sossego
A "Operação Sossego" é uma força-tarefa que integra a GCM (Guarda Civil Municipal), equipes da Fiscalização de Posturas e da Polícia Militar.
Desta vez, as equipes percorreram 18 estabelecimentos nos bairros Residencial Independência, Parque Senhor do Bonfim, Portal da Mantiqueira, Jardim Julieta, centro, Vila das Graças, Vila São Geraldo, Gurilândia, Parque Santo Antônio e Jardim Mourisco.
Além do comércio interditado e das cinco notificações aplicadas por irregularidades, os agentes registraram quatro infrações de trânsito e uma infração administrativa.
Denúncias
Desde janeiro, mais de 200 estabelecimentos já foram fiscalizados no município. Segundo a prefeitura, as ações são contínuas e estratégicas, planejadas com base em denúncias e no monitoramento das áreas com maior índice de ocorrências.
Os moradores podem colaborar com a fiscalização registrando uma solicitação via protocolo online no site da Prefeitura de Taubaté ou acionando a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153. Casos de perturbação de sossego também podem ser denunciados à Polícia Militar pelo 190.